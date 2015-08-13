У Раді зареєстрували проект закону, який має повернути право голосу 1,5 мільйонам вимушених переселенців

«Мета законопроекту – повернути конституційне право голосу на місцевих виборах (що відбудуться 25 жовтня 2015 року) та всіх наступних, вимушеним переселенцям зі сходу та Криму, яке вони втратили внаслідок правової колізії. Парламент повинен виправити цей недолік, зрівнявши у правах всіх українців», - пояснює співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік.

Ініціатива містить поправки до частини Закону України «Про місцеві вибори», яка не узгоджується із Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, через що ці громадяни не матимуть можливості проголосувати на місцевих виборах.

«Відродження» пропонує визначити право внутрішньо переміщених осіб брати участь у місцевих виборах без зміни виборчої адреси. Таким чином ці громадяни зможуть голосувати за місцем фактичного проживання після відповідного звернення до органу ведення Державного реєстру виборців на місцях.

Раніше депутати з групи «Партія «Відродження» звернулись до керівництва Центральної виборчої комісії із листом, в якому попросили надати роз'яснення із приводу суперечливої норми закону «Про місцеві вибори», а також спрямували відповідні листи до ОБСЄ та компетентних органів Ради Європи.