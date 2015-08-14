Сили АТО під Іловайськом втратили військової техніки на майже 300 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу в Києві.

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За його словами, під час боїв під Іловайськом у серпні минулого року було знищено військової техніки та озброєння сил АТО на 298 млн 300 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

Водночас російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих в полон українських військових досі не було.