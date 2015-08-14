Сили АТО під Іловайськом втратили військової техніки на майже 300 мільйонів гривень
Сили АТО за час боїв під Іловайськом минулого року втратили військової техніки на майже 300 млн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу в Києві.
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За його словами, під час боїв під Іловайськом у серпні минулого року було знищено військової техніки та озброєння сил АТО на 298 млн 300 тис. грн.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.
Водночас російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
Українські військові зазнали значних втрат.
Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих в полон українських військових досі не було.