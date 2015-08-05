Матіос пояснив причину вторгнення Росії на Донбас у серпні 2014 року (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу в Києві.

Як повідомив Матіос, після початку проведення АТО 7 квітня 2014 року начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов 24 квітня оголосив військові навчання у прикордонних з Донецькою і Луганською областями районах, де було зосереджено важку військову техніку та контингент у кількості 30-40 тис. російських військовослужбовців.

Також Матіос повідомив, що в період з 8 по 23 серпня 2014 року за наказами Герасимова по позиціях сил АТО у напрямку Савур-Могила – Успенка – Амвросіївка з території РФ систематично здійснювалися масові ракетно-артилерійські обстріли з установок «Град», «Смерч», «Ураган», і це підтверджено доказами.

Для стримування сил АТО в напрямку Іловайська та недопущення оточення Донецька службові особи Генштабу РФ здійснювали «формування військовою технікою, озброєнням, боєприпасами в районі міст Іловайськ, Шахтарськ, Торез, Сніжне Донецької області», - зазначив він.

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За словами Матіоса, з цією ж метою було прийнято рішення розв’язати та вести агресивну війну проти України шляхом вторгнення окремих підрозділів ЗС РФ, дислокованих у прикордонних районах, на територію України та маршу в районі Іловайська для військової підтримки терористів (наказ було віддано підлеглим командирам 24 серпня 2014 року. Наказ було реалізовано трьома батальйонно-тактичними групами, особовий склад - понад 3,5 тис. осіб, близько 60 танків, 320 БМД, 60 гармат). Внаслідок цього вторгнення українські війська були оточені підрозділами ЗС РФ, а під час спроби прориву 29 серпня потрапили в засідку та були обстріляні підрозділами ЗС РФ і підконтрольними ним незаконними збройними формуваннями.

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