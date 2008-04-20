Тимошенко добровільно у відставку не піде

20:21, 20 квітня 2008
Політика
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Якщо грюкнути дверима, - впадуть і стіни, і дах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що добровільно у відставку не піде.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ICTV, показаному в неділю

«Ніхто відставки такої, добровільної, від мене не дочекається, тому що наша команда сильна, і я в собі відчуваю сили на проведення справжніх перетворень в нашій країні», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що чоловіки-політики за 17 років «так поруйнували нашу загальну оселю, нашу країну, що коли зараз добре грюкнути дверима, то можуть впасти і стіни, і дах».

«Тому я як відповідальна людина, я ніколи в житті дверима не грюкну», – підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

 

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