Тимошенко добровільно у відставку не піде
20:21, 20 квітня 2008Політика
3003 0
Якщо грюкнути дверима, - впадуть і стіни, і дах
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що добровільно у відставку не піде.
Про це вона сказала в ефірі телеканалу ICTV, показаному в неділю
«Ніхто відставки такої, добровільної, від мене не дочекається, тому що наша команда сильна, і я в собі відчуваю сили на проведення справжніх перетворень в нашій країні», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона зазначила, що чоловіки-політики за 17 років «так поруйнували нашу загальну оселю, нашу країну, що коли зараз добре грюкнути дверима, то можуть впасти і стіни, і дах».
«Тому я як відповідальна людина, я ніколи в житті дверима не грюкну», – підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter