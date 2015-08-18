Путін про анексію Криму: Я нічого не коментую, оскільки в цьому питанні поставлено крапку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав журналістам в окупованому Криму.

«Ні, я нічого не коментую, тому що майбутнє Криму визначили люди, які живуть на цій території. Вони проголосували за возз'єднання з Росією. Все. Крапка», - сказав Путін, коментуючи висловлювання президента України Петра Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 17 серпня заявив, що приїзд президента РФ Володимира Путіна до Криму без узгодження з владою України є викликом для цивілізованого світу та продовженням сценарію нагнітання ситуації, який реалізують російські військові та їхні найманці на Донбасі.

«Такі поїздки означають подальшу мілітаризацію окупованого українського півострова і призводять до ще більшої ізоляції. Тільки в складі України, Крим має майбутнє, в тому числі туристичне», - підкреслив президент.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77%, які брали участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Світова спільнота не визнає Крим у складі Росії.