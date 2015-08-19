На Банковій розкрили деталі майбутньої зустрічі Порошенка, Меркель та Олланда на День Незалежності
У понеділок, 24 серпня, у Берліні відбудеться тристороння зустріч президента України Петра Порошенка, федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда, на якій планується обговорити ситуацію на Донбасі та стан виконання Мінських домовленостей.
Про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, повідомили в прес-службі АП.
Також планується обговорити питання реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та запровадження безвізового режиму, забезпечення енергетичної безпеки та впровадження реформ в Україні.
За його словами, проведення за ініціативи президента України українсько-німецько-французького саміту та майбутні зустрічі Порошенка у Брюсселі з керівництвом ЄС є свідченням спільного глибокого занепокоєння погіршенням безпекової ситуації в регіоні внаслідок російської агресії проти України.
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"На тлі активних та цілеспрямованих кроків, що здійснює Україна з метою виконання Мінських домовленостей у всіх вимірах – політичному, безпековому, гуманітарному та соціально-економічному, спостерігаються свідомі спроби російської сторони торпедувати мирний процес", – зазначив Єлісєєв.
За його словами, президент України також має намір поінформувати своїх колег про нинішню безпекову та військову ситуацію в регіоні та представити пропозиції з метою недопущення негативного сценарію розвитку подій на Донбасі.
Окрему увагу буде приділено посиленню політики ЄС щодо невизнання анексії Криму.
Єлісєєв наголосив, що ці зустрічі сприятимуть подальшій консолідації міжнародної підтримки України в її прагненні відновити суверенітет та територіальну цілісність, у тому числі через надання нової динаміки Мінському процесу як безальтернативному шляху досягнення миру та стабільності на Донбасі.
Глава держави відвідає Німеччину одразу після участі в урочистостях з нагоди 24-ї річниці Незалежності України.