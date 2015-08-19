На Банковій розкрили деталі майбутньої зустрічі Порошенка, Меркель та Олланда на День Незалежності

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, повідомили в прес-службі АП.

Також планується обговорити питання реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та запровадження безвізового режиму, забезпечення енергетичної безпеки та впровадження реформ в Україні.

За його словами, проведення за ініціативи президента України українсько-німецько-французького саміту та майбутні зустрічі Порошенка у Брюсселі з керівництвом ЄС є свідченням спільного глибокого занепокоєння погіршенням безпекової ситуації в регіоні внаслідок російської агресії проти України.

Читайте такожПорошенко: Україна передала ЄК фінальний звіт про виконання Плану з візової лібералізації

"На тлі активних та цілеспрямованих кроків, що здійснює Україна з метою виконання Мінських домовленостей у всіх вимірах – політичному, безпековому, гуманітарному та соціально-економічному, спостерігаються свідомі спроби російської сторони торпедувати мирний процес", – зазначив Єлісєєв.

За його словами, президент України також має намір поінформувати своїх колег про нинішню безпекову та військову ситуацію в регіоні та представити пропозиції з метою недопущення негативного сценарію розвитку подій на Донбасі.

Окрему увагу буде приділено посиленню політики ЄС щодо невизнання анексії Криму.

Єлісєєв наголосив, що ці зустрічі сприятимуть подальшій консолідації міжнародної підтримки України в її прагненні відновити суверенітет та територіальну цілісність, у тому числі через надання нової динаміки Мінському процесу як безальтернативному шляху досягнення миру та стабільності на Донбасі.

Глава держави відвідає Німеччину одразу після участі в урочистостях з нагоди 24-ї річниці Незалежності України.