Яценюк оголосив про вихід України з системи розшуку злочинців СНД

Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у ході презентації нової системи контролю біометричних даних громадян у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

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"Україна з 24 числа (серпня - УНІАН) виходить з бази розшуку країн СНД, оскільки Москва не виконує наші процесуальні доручення, і наше приєднання до баз даних Інтерполу означає, що тепер ми стали частиною єдиної системи розшуку злочинців", - сказав Арсеній Яценюк.

За словами глави уряду, приєднання до баз даних Інтерполу було однією з основних умов нашого співробітництва з європейськими партнерами і однією з умов лібералізації візового режиму.

"Нарешті, через 20 років ми отримали доступ до баз даних Інтерполу. І тепер кожен, хто перебуває в міжнародному розшуку, перевіряється Держприкордонслужбою, інформація приходить з баз даних Інтерполу, - сказав Арсеній Яценюк. - Той, хто в Інтерполі, не зможе пройти держкордон України, і буде затриманий українськими правоохоронцями".