Тимошенко хотіла віддати посаду спікера Морозу
...як дань за те, що буде стабільно працювати коаліція
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонувала Президентові Віктору ЮЩЕНКУ віддати лідеру СПУ Олександру МОРОЗУ посаду спікера, бо знала, що він може через неї зруйнувати коаліцію. Про це вона заявила вчора в ефірі “5 каналу”.
"Я дійсно знала те, що знали всі депутати і що знав Президент. Ми знали, що МОРОЗ такий, як він є. І якщо в народу ще були ілюзії, то в нас вже давно ілюзій на цю тему не було. Ми знали, що для МОРОЗА самоцінність в цьому житті - це посада спікера", - цитує Ю.ТИМОШЕНКО “Українська правда”.
Вона відзначила, що "Сан Санич здав партію і своїх друзів, побратимів, заступників і своє чесне ім`я на склад (за цю посаду)".
"Я знала цінність цієї посади для МОРОЗА і просила Президента: "У нас нема іншого матеріалу, щоб складати коаліцію – віддайте МОРОЗУ те, заради чого він буде руйнувати все", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона припустила, що навіть якби помаранчева коаліція домовилась і спікером став не Петро ПОРОШЕНКО, а хтось інший, то "МОРОЗ зруйнував би все, але став би спікером".
"Тому я була прихильником того, щоб віддати цю посаду як дань за те, що буде стабільно працювати коаліція і стабільно працюватиме уряд", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона повідомила, що не спілкується більше з О.МОРОЗОМ, бо вважає, що "МОРОЗ зруйнував надії людей, які вже 15 років чекають".
Щодо тих людей з БЮТ, які підтримали коаліцію, то Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що в її фракції знали, що не всі витримають іспити грошима і "цікавими пропозиціями".
"Сьогодні десятки депутатів із нашої фракції після того, як їх ґвалтують у Партії регіонів, приходять і говорять, що нам пропонували сьогодні 7 мільйонів і посаду міністра", - повідомила лідер БЮТ.
Вона спокійно поставилася до того, що коаліція хоче переглянути розподіл комітетів, зокрема забрати квоту БЮТ.
"Якщо хочуть, хай забирають. Ми їх (посади в комітетах) і не випрошували. Але все одно в цьому парламенті державотворення не буде", - сказала вона.
Водночас Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що депутати її фракції пильно стежитимуть за роботою колег, щоб "вони не ділили квартири направо й наліво".