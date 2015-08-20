Жебрівський озвучив деталі виборів на частині вільної території Донбасу

"Вибори 29 листопада 2015 року призначено строго в рамках шести новостворених об'єднаних територіальних громад...Це обов'язкова нормативна процедура. Громада повинна вибрати загальний депутатський корпус і голову. Кожна з них повинна прийняти свої бюджети і з наступного року вийти на прямі міжбюджетні відносини. У зв'язку з тим, що нам потрібно пройти процедуру по створенню цих громад і щоб після чергових місцевих виборів 25 жовтня повторно не призначати нові, мною у відповідності з законами... прийнято рішення провести лише перші місцеві вибори в межах цих громад 29 листопада 2015 року", - йдеться в поясненні Жебрівського, пише ZN.ua.

Пояснюючи роль об'єднання територіальних громад, Жебрівський підкреслив, що згідно із законом "Про добровільне об'єднання територіальних громад", рішення про проведення перших місцевих виборів повністю лягає на обласну раду.

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"У нашому випадку Донецька облрада не функціонує вже більше року. Для того, щоб не чекати створення і не гальмувати процес децентралізації, голова ВГА має повноваження прийняти це рішення", - заявив він, додавши, що не відмовляється від своєї думки щодо недоцільності проведення місцевих виборів на решті території Донецької області, підконтрольній Києву .

"У першу чергу, хочу відзначити, що залишаюся при своїй точці зору, що місцеві вибори 25 жовтня 2015 року на території Донецької області проводити не можна. Люди на Донбасі дезорієнтовані, їм важко зробити усвідомлений вибір...Змагальність ідей політичних партій досить умовна, зате є спроби фінансово-промислових груп провести в ради своїх представників, щоб знову визначати життя регіону виключно з власних бізнес-інтересів", - заявив Жебрівський.

Крім того, додав він, викликає побоювання і активізація бойових дій в Донецькій області.

"Саме тому я залишаюся на позиції відтермінування місцевих виборів до завершення проведення адміністративно-територіальної реформи в цілому по Україні. Обгрунтування з цього приводу підготовлені і направлені мною у відповідні інстанції. Однак наголошую - остаточне рішення залишається за Верховною Радою та Центральною виборчою комісією", - зазначив Жебрівський.

Таким чином, зазначив голова обласної ВГА, якщо буде рішення Верховної Ради і ЦВК, вибори в усі органи місцевого самоврядування неокупованій частині Донецької області відбудуться 25 жовтня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Жебрівський призначив перші місцеві вибори депутатів Краматорської міськради і Краматорського міського голови об'єднаної територіальної громади на 29 листопада 2015 року.