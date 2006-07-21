У Західній Європі від спеки загинули 13 людей

У Західній Європі стоїть небувала спека, від якої вже загинули 13 людей. Найбільше жертв у Франції, де стовпчик термометра перевищує сорокаградусну позначку.

Абсолютний рекорд липня - 36,3 градуса - зафіксовано на британських островах, відзначає телекомпанія НТВ. Щоправда, тут сюрпризи природи виявилися приємними - вперше в англійському зоопарку фламінго вдалося висидіти пташенят. Фахівці вважають, що це сталося завдяки погоді.

У Польщі депутати від правлячої партії братів КАЧИНСЬКИХ наслідували приклад африканських жерців - політики замовили в костьолі месу про випадання дощу.

У Каліфорнії місцями температура піднімається до 50 градусів.

Через працюючі на повну потужність кондиціонери не витримують електромережі. У нью-йоркському аеропорту «Ла-Гардіа» відключення енергії призвели до відміни більш як ста рейсів.