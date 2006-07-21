Парламент задовольнив Маляренка

Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення Василя МАЛЯРЕНКА з посади голови Верховного Суду України у зв’язку з поданою ним заявою про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 291 народний депутат із 309, зареєстрованих у сесійному залі.

Виступаючи перед парламентаріями, В.МАЛЯРЕНКО зауважив, що все життя намагався бути чесним та об’єктивним, тому хоче сказати правду і сьогодні. За його словами, його заява про відставку викликана тим, що в нього важкі сімейні й особисті обставини, і йому потрібний літній період, а відпустки немає.

В.МАЛЯРЕНКО повідомив, що вибори нового голови Верховного Суду заплановані на вересень.

Депутати проводжали В.МАЛЯРЕНКА стоячи та оплесками.

Довідка УНІАН. В.МАЛЯРЕНКО очолював Верховний Суд України з 11 листопада 2002 року.