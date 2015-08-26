Кабмін обіцяє кадрові рішення щодо керівництва Митної служби

Про це сказав в ході розширеного засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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Він зробив цю заяву після виступу голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, який заявив, що Одеська митниця керується сьогодні у "ручному режимі" - з "найвищими тарифами, які спускаються з центру", а вантажі «у ручному режимі розподіляються по інших митницях", позбавляючи одеських митників заробітку.

Яценюк при цьому звернувся до голів інших прикордонних областей з питанням про те, чи задоволені вони роботою регіональних митниць.

"Я провів попередні дослідження, і оскільки це питання (роботи митниці - УНІАН) було порушене на рівні всіх областей, - це дає мені можливість вжити всіх необхідних заходів", - сказав Арсеній Яценюк.