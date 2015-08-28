Гройсман: Моя мрія - абсолютно прозорий електронний парламент

Про це він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Перше – закони, які приймає парламент, повинні бути потрібні суспільству і адекватно реагувати на виклики. Друге – закони для України, які готуються до прийняття, повинні отримувати відповідну якість. Третя позиція, яка надзвичайно важлива, – треба, щоб процедура проходження цих документів дотримувалася ідеально. І четверте – апарат парламенту має бути якісною сервісною службою", - заявив спікер.

За його словами, сьогодні у ВР є засоби для проведення онлайн трансляцій засідань комітетів, створюються системи доступу до інтернету.

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"Зараз буде переведений (документообіг, - ред.) на електронну форму, треба вносити зміни в регламент документи до другого читання, це 1,5-2 млн засобів тільки на папері... загалом, моя мрія в тому, щоб швидко перетворити парламент абсолютно прозорий і електронний", - заявив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН раніше, реформування роботи Верховної Ради України, за словами Володимира Гройсмана, розпочнеться у вересні за підтримки Європейського парламенту.