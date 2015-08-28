У Мінсоцполітики заявили, що обмежень у пільгах для членів родин загиблих військовослужбовців немає

Як повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, постанова Кабінету Міністрів України № 389 від 04.06.2015 була ухвалена на виконання Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, який був прийнятий Верховною Радою України 28.12.2014 (№ 76-VIII). У міністерстві зазначають, що в зазначеній постанові Уряду лише продубльованінорми зазначеного Закону України.

Законом України внесено зміни до низки законодавчих актів, згідно з якими пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються окремим категоріям пільговиків з 1 липня 2015 року за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2015 році – 1710 грн).

У прес-службі звернули увагу, що на батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, зазначені норми Закону України та постанови Уряду № 389 не розповсюджуються.

Згідно пункту 5 статті 12 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” встановлено, що батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлово-комунальними послугами в межах встановлених норм. При наданні цих пільг не враховуються доходи сім’ї.

Таким чином, пільги за користування житлово-комунальними послугами батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, місцевими органами влади повинні встановлюватися в повному обсязі і без жодних обмежень.

Також у міністерстві зазначили, що твердження про те, що право на субсидію обмежується доходом на рівні податкової соціальної пільги (1710 грн.) також не відповідає дійсності.

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожної сім’ї залежно від її доходів (чим менший дохід, тим менший розмір обов’язкового платежу). Ніяких обмежень по сумах доходів членів родин реформована система субсидій не передбачає.

Більше того, з метою підтримки сімей загиблих учасників бойових дій Урядом внесено зміни до порядку надання житлових субсидій в частині неврахування до сукупного доходу сім’ї одноразової допомоги, зокрема допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця (609 тис. грн). Таким чином субсидії призначаються без врахування цієї суми допомоги.

Мінсоцполітики ще на початку липня доручило головам обласних держадміністрацій забезпечити у першочерговому порядку призначення житлових субсидій пільговикам, які втратили право на пільги з урахуванням доходу відповідно до Закону.

Для отримання права на пільги та житлової субсидії необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення.

Про факти можливих порушень норм законів України з боку місцевих органів влади при призначенні пільг та субсидій учасникам бойових дій, ветеранам війни, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти, у прес-службі просять повідомляти Міністерство соціальної політики та Державну службу у справах ветеранів та учасників АТО.