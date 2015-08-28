Клімкін: в Україні почнуть працювати вісім місій ЄС щодо безвізового режиму
15:47, 28 серпня 2015Політика
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В Україні 31 серпня почнуть працювати вісім місій Євросоюзу з виконання плану дій щодо досягнення безвізового режиму.
В Україну прибудуть 8 місій ЄС для аналізу дій щодо безвізового режиму УНІАН
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін на розширеному засіданні уряду, на якому публічно звітують всі міністри.
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"Починаючи з понеділка, у нас будуть вісім місій ЄС. Ми повинні довести, що ми зробили, що ми робимо.... Щоб в 2016 році безвізовий режим для українців став реальністю", - сказав міністр.
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