Для того, щоб реформи дали результат, потрібен час - Вощевський

На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр України Валерій Вощевський під час звіту Кабінету Міністрів про свою діяльність у п’ятницю, 28 серпня, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Реформи, які проводить наш Уряд, відбуваються в умовах воєнних дій. Це не просто втрата п’ятої частини території та більше ніж п’ятої частини економіки України, це втрата колосального ресурсу, який працював свого часу на державу», – зазначив Вощевський.

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За його словами, робота Уряду в умовах фактичної війни надзвичайно складна та потребує особливих зусиль і підходів.

Вощевський висловив сподівання, що нинішній Уряд завершить будівництво безпечного укриття на Чорнобильській АЕС з терміном експлуатації на найближчі 100 років.

Як повідомив урядовець, на сьогодні утримання Зони відчуження для Державного бюджету обходиться у понад 2 млрд. гривень, при цьому фінансування від іноземних донорів вимірюються в сотнях мільйонів євро.

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Він підкреслив, що наступного року фінансування з боку донорів припиниться, і потрібно буде знайти можливість самофінансування.

Під час заходу віце-прем’єр-міністр України проінформував, що завершується робота по інвентаризації надр.

Зокрема, як з’ясувалося, НАК «Надра України», що свого часу входила до трійки лідерів з видобутку газу і нафти та володіла декількома сотнями свердловин, на сьогодні втратила свої позиції.

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Окремо Вощевський зупинився на проблемі маловодості та забруднення водних об'єктів України, зазначивши на необхідності передбачити в Держбюджеті наступного року достатньо коштів для вирішення цієї проблеми, а також наголосив, що робота Антикризового енергетичного штабу та Міжвідомчої комісії з підготовки країни до нового опалювального сезону проводиться в щоденному режимі, підкреслюється в повідомленні.