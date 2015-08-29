Президент хоче розширити повноваження військово-цивільних адміністрацій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками територіальних громад сьогодні в Києві.

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"Я думаю, що ми внесемо ініціативу, законопроект у Верховну Раду, щоб там, де це стосується територій, територіальних громад, об'єднань, які перебувають у безпосередній близькості від бойових дій, дати право військово-цивільним адміністраціям, за відсутності обласних рад, ініціювати і затверджувати рішення про об'єднання територіальних громад", - сказав президент.