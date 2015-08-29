ЦВК оголосила про старт виборчого процесу з 5 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

У постанові зазначається, що початок виборчого процесу не стосується тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополь, тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, а також на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей, де встановлено неможливість проведення виборів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЦВК на своєму засіданні встановила неможливість проведення чергових місцевих виборів до 31 місцевої ради на підконтрольній Україні частині Луганської області та до 91 місцевої ради на підконтрольній Україні території Донецької області.