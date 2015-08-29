Пташник зазначає, що вона та частина її однопартійців нічого не знають про підкуп у "Самопомочі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам після робочої зустрічі президента з народними депутатами щодо конституційної реформи у сфері децентралізації.

Відповідаючи на питання журналістів щодо заяви лідера "Самопомочі" Андрія Садового щодо начебто підкупу деяких депутатів з його політичної сили перед голосуванням за зміни до Конституції щодо децентралізації, Пташник зазначила, що до неї особисто ніхто не звертався "ні з пропозиціями, ні з чим завгодно".

"Тому, про кого говорить Андрій Іванович, мені не відомо", - сказала депутат і додала, що за наявності доказів підкупу обов'язково необхідно звертатися до Генпрокуратури.

Крім того, на питання, чи це порушувалося під час спілкування із президентом, Пташник зазначила, що "Гройсман запитував, звідки така заява".

"Присутні депутати, члени фракції "Самопоміч" говорили, що їм абсолютно це не відомо. Ніхто до них не звертався", - зазначила парламентар.

За її словами, у зустрічі із "Самопомочі" взяли участь також Тетяна Острікова, Віктор Кривенко, Остап Єднак та Павло Кишкар.

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Як повідомлялося, сьогодні у Facebook Садовий написав, що перед голосуванням у парламенті за зміни до Конституції щодо децентралізації влади народним депутатам від його партії пропонують гроші і посади.

Раніше голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що фракція не голосуватиме за попереднє схвалення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто в першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації, відбудеться 31 серпня.