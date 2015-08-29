Гройсман закликав ГПУ розслідувати заяву Садового про нібито підкуп депутатів від "Самопомочі"

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Гройсмана щодо інформації про тиск на народних депутатів напередодні голосування за зміни до Конституції України.

Спікер нагадав, що «напередодні доленосного голосування Верховної Ради України щодо конституційних змін (для проведення реформи децентралізації влади) лідер партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив про те, що начебто парламентську фракцію «Самопоміч» намагаються підкупити».

«Зваживши на серйозність таких слів, я закликаю Генеральну прокуратуру України та Національне антикорупційне бюро України в стислі терміни провести розслідування й надати правову оцінку фактам, якщо вони підтвердяться, після чого поінформувати Верховну Раду про результати розслідування», - заявив голова ВР.

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Він закликав Садового оперативно надати всю необхідну інформацію для проведення об'єктивного та належного розслідування.

«На нас дивиться вся європейська спільнота та весь демократичний світ. Ми не маємо права легковажити децентралізацією та гратися в політичні недомовки. На кону реформи та майбутнє України», - наголосив Гройсман.

Як повідомлялося, сьогодні у Facebook Садовий написав, що перед голосуванням у парламенті за зміни до Конституції щодо децентралізації влади народним депутатам від його партії пропонували гроші і посади.

Раніше голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк заявив, що фракція не голосуватиме за попереднє схвалення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто в першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації, відбудеться 31 серпня.