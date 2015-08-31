США вітають прийняття змін до Конституції та закликають притягти до відповідальності винних у насиллі біля ВР

Про це сьогодні на брифінгу у Вашингтоні сказав заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер (Трансляція брифінгу здійснювалася на сайті Держдепартаменту США - УНІАН).

"Ми вітаємо сьогоднішнє голосування українським парламентом за проект конституційних змін в частині децентралізації. Це є важливим кроком в напрямку раціонального урядування для всіх українців, що також допоможе реалізувати ще одну важливу частину Мінських домовленостей", - наголосив Тонер.

Читайте також"Самопоміч" виключила п’ятьох депутатів, які голосували за децентралізацію

Також представник Держдепартаменту зазначив, що "ми засуджуємо сьогоднішнє насилля біля парламенту, яке за повідомленнями призвело до загибелі щонайменше одного правоохоронця, а також десятків поранених".

Тонер заявив, що у Держдепартаменті співчувають родині та друзям загиблого, а також сім'ям всіх осіб, які отримали поранення. "Ми закликаємо всіх українців, незалежно до їх політичних вподобань або об'єднань поважати закон і порядок", - заявив Тонер.

Читайте такожУ Європарламенті висловили жаль через насилля біля Ради у "важливий для країни день"

Окрім того, Сполучені Штати, за його словами, повністю підтримують право українців брати участь у мирних протестах, але на його переконання, у демократичній спільноті всі розбіжності повинні бути вирішені мирно та у відповідності з законом.

США закликають до повного розслідування щодо сьогоднішніх випадків насилля. "Винні повинні понести відповідальність", - зазначив у підсумку Тонер.

Читайте такожМогеріні назвала "важливим кроком" голосування за зміни до української Конституції