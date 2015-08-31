Депутати Ляшка заблокували президію парламенту. Засідання поки не розпочалося

Про це повідомив депутат з фракції Радикальної партії Андрій Лозовий на своїй сторінці у Facebook.

«Заблокували президію парламенту, щоб не допустити особливий статус Донбасу», - написав він.

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«Закликаємо колег-патріотів приєднуватися! Сьогодні вирішується доля країни», - заявив Лозовий.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.00 мало розпочантися позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглядатиметься законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.