Рада ратифікує низку міжнародних договорів

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено порядком денним засідання парламенту.

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Договори із Сенегалом стосуються, зокрема, видачі правопорушників, а з Японією - модернізації Бортницької станції очистки стічних вод.

Також сьогодні, серед іншого, передбачається розглянути питання про дострокове припинення повноважень окремих народних депутатів України. Очевидно, йдеться, зокрема, про Романа Насірова, який призначений головою Державної фіскальноі служби України.

Загалом у сьогоднішньому порядку денному лише 8 питань. Після цього передбачається робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах.