Голландський психіатр: "Путін веде себе як невиліковний піроман"
Президент РФ Володимир Путін веде себе як невиліковний піроман, який продовжить влаштовувати навколо пожежі до тих пір, поки не буде спійманий на гарячому.
Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав голландський правозахисник, генеральний секретар міжнародної організації Глобальна ініціатива у психіатрії, викладач університетів Грузії, Литви та України Роберт ван Ворен.
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"Коли я думаю про типову поведінку піромана, на думку мимоволі приходить російський президент Володимир Путін. За 15 років при владі він обстежив "регіон" у пошуках об'єктів, які привернули б його хворобливу увагу, а потім почав їх підпалювати", - сказав він.
Роберт ван Ворен зазначив, що спочатку була Чечня, потім "Путін втягнув у безнадійну війну Грузію". "Але для справжнього піромана і цього було недостатньо. І він замахнувся ще на одну сусідню державу. Українська пожежа виявилася найсильнішою з усіх, що Путіну вдавалося розпалити, але задоволення вона так і не принесла, перетворившись в катастрофу. Те що відбувається вийшло з-під його контролю. Репресії в РФ стали посилюватися з кожним днем, а введені у відповідь на західні санкції контрзаходи лише погіршили становище росіян. Серйозна помилка: імператор відібрав у народу видовища, обмеживши до того ж і видачу хліба. В результаті країна котиться по спіралі, яка набуває настільки абсурдні форми, що навіть найстійкіші прихильники РФ на Заході задумалися", - підкреслив Роберт ван Ворен.
Повний текст інтерв'ю Роберта ван Ворен читайте у випуску журналу "Новий час" 4 вересня.