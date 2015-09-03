Голландський психіатр: "Путін веде себе як невиліковний піроман"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав голландський правозахисник, генеральний секретар міжнародної організації Глобальна ініціатива у психіатрії, викладач університетів Грузії, Литви та України Роберт ван Ворен.

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"Коли я думаю про типову поведінку піромана, на думку мимоволі приходить російський президент Володимир Путін. За 15 років при владі він обстежив "регіон" у пошуках об'єктів, які привернули б його хворобливу увагу, а потім почав їх підпалювати", - сказав він.

Роберт ван Ворен зазначив, що спочатку була Чечня, потім "Путін втягнув у безнадійну війну Грузію". "Але для справжнього піромана і цього було недостатньо. І він замахнувся ще на одну сусідню державу. Українська пожежа виявилася найсильнішою з усіх, що Путіну вдавалося розпалити, але задоволення вона так і не принесла, перетворившись в катастрофу. Те що відбувається вийшло з-під його контролю. Репресії в РФ стали посилюватися з кожним днем, а введені у відповідь на західні санкції контрзаходи лише погіршили становище росіян. Серйозна помилка: імператор відібрав у народу видовища, обмеживши до того ж і видачу хліба. В результаті країна котиться по спіралі, яка набуває настільки абсурдні форми, що навіть найстійкіші прихильники РФ на Заході задумалися", - підкреслив Роберт ван Ворен.

Повний текст інтерв'ю Роберта ван Ворен читайте у випуску журналу "Новий час" 4 вересня.