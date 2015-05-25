Більдт: ми чекали бурі в Україні, але не експансії Москви

Про нього не згадували ні на одній з двосторонніх зустрічей на високому рівні, і ні на одній з конференцій, в яких я брав участь. Кремль, ймовірно, вважав його неважливим, пише колишній міністр закордонних справ Швеції, один з ініціаторів Східного партнерства Карл Більдт у статті для німецької газети Die Welt.

"Коли в 2013 році я залишав саміт у Вільнюсі, звичайно, я бачив, що назріває буря, але я не знав, що Путін був готовий до такої агресії і повстання. І сьогодні все вказує на те, що ми в Європі повинні бути готові до довгострокових зусиль, які необхідні, щоб допомогти нашим сусідам на обраному шляху", - пише Більдт.

Читайте такожБільдт висміяв зброю в Донецьку: добровольці часто привозять з собою новітні ракетні системиНа його думку, все змінилося, коли Володимир Путін знову став президентом Росії в 2012 році.

"Його головним геополітичним проектом стало створення Євразійського союзу, і він знав, що йому доведеться перешкодити Україні йти в ЄС і схилити її на бік Росії", - вважає шведський політик.