КВУ заявляє про фальстарт виборчих кампаній кількох партій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив глава організації Анатолій Бойко. За його словами, більшість партій і ймовірних кандидатів у мери міст регіону почали агітаційну кампанію задовго до офіційної реєстрації виборчих списків. Бойко зазначив, що офіційно виборча кампанія починається 5 вересня.

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Зокрема, порушення зафіксовані при використанні зовнішньої реклами, також задовго до виборчої кампанії масово поширюється друкована агітаційна продукція, і проходять зустрічі з виборцями.

При цьому найбільшу активність, як зазначив Бойко, проявили «Опозиційний блок», «Наш Край», «Довіряй справам» (партія мера Одеси Геннадія Труханова). Крім того, «Відродження», Українська морська партія Сергія Ківалова, «Солідарність», «Батьківщина», Партія пенсіонерів України, «5.10» і т. д.