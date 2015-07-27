Ситуація на проблемних дільницях в Чернігові нормалізувалась - КВУ

Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook.

«Ситуація на проблемних дільницях №№ 740988, 740995 нормалізувалась за сприяння нарядів міліції, що прибули на виклики. На разі спроби незаконного проникнення на дільниці припинені, проходить підрахунок голосів», - йдеться в повідомленні.

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Також в КВУ повідомили, що швидкість обрахунку бюлетенів в 205-му окрузі досить різниться. «На деяких дільницях в процесі йде підрахунок голосів за кандидатів, а на деяких лише почався загальний підрахунок бюлетенів. Спостерігачі КВУ моніторять виборчий процес на дільницях, в ОВК та в складі мобільних груп», - зазначили в Комітеті.

КВУ: ситуація на проблемних дільницях №№ 740988, 740995 нормалізувалась за сприяння нарядів міліції, що прибули на викли... Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Sunday, July 26, 2015

Як повідомлялось, на дільниці №740995 члени комісії та спостерігачі, очікуючи штурму, забарикадувались на другому поверсі, захаращивши прохід дошками. На дільниці №740998 немає світла, і підрахунок голосів ведеться над єдиною лампою, яку вдалось знайти.

Як писав УНІАН, за результатами трьох із чотирьох екзит-полів на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

Зокрема, згідно з даними екзит-полу New Image Marketing Group, Корбан лідирує на виборах у 205-му окрузі з 33% голосів, а за результатами опитування центру SOCIS його опонент Березенко набрав 31,4%.

За результатами екзит-полу організації «Доброчин», Корбан лідирує на виборах у 205-му окрузі з 22,8% голосів.