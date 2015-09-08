Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром - ЗМІ
Серед варіантів переформатування Кабінету міністрів України обговорюється такий, при якому посаду прем'єра обійме нинішній міністр фінансів Наталія Яресько, а віце-прем'єром, відповідальним за реформи, призначать голову Одеської області Михаїла Саакашвілі.
Про це повідомило джерело в адміністрації президента Петра Порошенка, пише Апостроф.
За його словами, "обговорюється, серед інших, конфігурація в Кабміні, де нинішній голова Одеської ОДА стане віце-прем'єром з проведення реформ".
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При цьому главою уряду, за словами співрозмовника, буде Яресько, а першим віце-прем'єром — близький до президента народний депутат Ігор Кононенко ("Блок Петра Порошенко").
"В принципі, всі зацікавлені в приході Саакашвілі в уряд. У ньому бачать гарну політтехнологію для влади. Очікується, що він дасть поштовх реформаторській діяльності в країні, інформаційно зніме негатив хоча б на якийсь час", — сказало джерело.
Разом з тим, за його словами, таке переформатування Кабміну — справа неблизького майбутнього, і навряд чи воно буде проведено незабаром.