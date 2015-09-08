Німецький депутат заявив, що ЄС має тиснути на Україну в питанні реалізації реформ

Таку думку висловив голова німецько-української групи парламентарів Карл-Георг Вельманн, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Як і у випадку з Грецією, європейські інституції роблять помилку, не тиснучи на реалізацію реформ", - сказав німецький політик. Внутрішньополітична ситуація в Україні викликає тривогу, переконаний він.

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На думку Карла-Георга Вельманна, президент Європейської Ради Дональд Туск повинен намагатися сильніше впливати на уряд у Києві та зосередитися на розвитку подій у Східній Європі. "Хто, як не він, повинен цим займатись?", - зауважив депутат.

Він також назвав помилкою те, що Польща не представлена на переговорах щодо вирішення конфлікту на Донбасі, маючи на увазі дипломатичні зусилля в рамках "нормандського формату".

Нагадаємо, на думку польського президента Анджея Дуди, формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі має бути розширений. До них він пропонує долучити США, ЄС та сусідів України, зокрема і Польщу.