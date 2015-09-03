Туск закликав Євросоюз посилити підтримку реформ в Україні

Про це він заявив у Брюсселі у щорічній промові до послів Євросоюзу, передає власний кореспондент УНІАН.

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Також президент Європейської ради висловив задоволення єдністю, яка зберігається серед країн-членів ЄС у питанні санкцій проти Росії. "Я радий, що Євросоюз зберіг свою єдність стосовно санкцій, які були введені щодо Росії після незаконної анексії Криму. Шлях вперед - це подвоїти наші зусилля з підтримки процесу реформ в Україні та протидіяти спробам дестабілізувати ситуацію в країні", - заявив Дональд Туск.

Він вважає, що справа України - "це перевірка європейських фундаментальних цінностей в регіоні". За його словами, країни регіону спостерігають, чи "можуть бути порушені суверенні кордони, тому що це має величезні наслідки для їхньої власної безпеки".

"Вони хочуть знати, чи майбутнє - це верховенство права чи суміш м'язів та корупції, які їм відомі з минулого. Майбутнє України - це дзеркальне відображення майбутнього Євросоюзу як глобального гравця", - переконаний Дональд Туск.

Він нагадав про недавній візит в Брюссель президента Петра Порошенка, який дозволив обговорити триваючий конфлікт. "Будемо сподіватися на відповідне виконання Мінських домовленостей, які за останні місяці були близькими до розвалу. Останні драматичні події в Києві тільки довели, наскільки складним є цей процес", - підкреслив президент Європейської ради.