Бойовики "ДНР" після чотирьох днів арешту випустили свого екс-ватажка Пургіна

Про це бойовик повідомив РИА Новости по телефону.

Також він заявляє, що зараз "теоретично" загрози його життю немає.

"Ситуацію буду коментувати завтра, зараз не готовий, так як вперше потрапив додому після чотирьох днів. Всі ці чотири дні я був у МДБ під арештом", — сказав він.

Читайте такожРадник голови СБУ пояснив, з чим пов'язані перевороти у "ДНР"

Пургін не став відповідати на запитання про причини його арешту. "Давайте я прокоментую це завтра, сьогодні я беру тайм-аут. Я зараз не готовий фізично думати", — додав Пургін.

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ повідомили про "держпереворот" у так званій "ДНР", в результаті якого глава "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, і тимчасово виконуючим його обов'язки призначений Денис Пушилін.

Нагадаємо, чеченці, воюючи на боці бойовиків "ДНР", намагалися закопати живцем одного з колишніх лідерів донецьких сепаратистів Павла Губарєва. Також повідомлялося, що кадирівці викрали і піддали Губарєва "грубому насильству".

23 травня вбили ватажка бандитського формування "Призрак" Мозгового. Радник Авакова Антон Геращенко заявив, що Мозгового ліквідував спецназ ГРУ, оскільки той не підкорявся наказам з Москви.