Координатором парламентської коаліції може стати депутат від "Батьківщини"

Кандидатуру від “Батьківщини” Сергія Соболєва пропонували на посаду координатора коаліції, але переговори триватимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, після засідання Ради коаліції перший заступник лідера фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко зазначив, що на засіданні він звернувся до фракції “Батьківщина” з тим, щоб вони запропонували координатора коаліції від своєї фракції.

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«Називалося прізвище пана Соболєва. Як пропозиція», - сказав Кононенко.

В свою чергу, депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв зазначив, що “відразу заявляю, що в даній ситуації координатором коаліції може бути або голова ВР, або представник найбільшої фракції”.

“Це питання залишається відкритим, і на наступний раз, в четвер, ми продовжимо ці переговори”, - сказав Соболєв.