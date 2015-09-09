Кремль серйозно сприйняв заяву СК РФ про "чеченського карателя Яценюка", але поки не коментує

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Поки Слідчий комітет працює, і подібні заяви не були голослівними. До того як комітет завершить роботу і представить оформлене відповідним чином рішення, напевно, на даному етапі передчасно давати якісь коментарі", - сказав Пєсков журналістам.

Читайте такожСоцмережі продовжує лихоманити від жартів про чеченського карателя Яценюка (фото)

За його словами, в СК робота ведеться постійно - "по мірі того, як буде з'являтися оформлена інформація, можна буде робити якісь висновки".

Як повідомляв УНІАН раніше, глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що нинішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк воював у Чечні проти Росії. За інформацією Бастрикіна, Арсеній Яценюк перебував у каральному загоні "Арго", а потім "Вікінг".