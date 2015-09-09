Українці розділилися у ставленні до іноземців при владі - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, представлені на прес-конференції директором Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Іриною Бекешкіною.

Згідно з даними опитування, однакова кількість опитаних - по 42% - підтримують і не підтримують такі кадрові рішення.

На заході та в центрі України переважно підтримують ці призначення (відповідно 58% і 49%), тоді як на півдні, сході та Донбасі переважно не підтримують (там їх схвалюють 33%,29% і 26% відповідно).

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Водночас ставлення опитаних до призначення Михаїла Саакашвілі головою Одеської ОДА дещо краще: позитивно це кадрове рішення оцінили 44%, поставились несхвально - 38%.

Так само виразними є регіональні відмінності: на заході та в центрі держави більшість населення підтримує таке рішення (62% і 53% відповідно), тоді як на півдні, сході і Донбасі - меншість (35%, 30% і 28% відповідно).

Дослідження проводили Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року. Було опитано 2011 респондентів в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.