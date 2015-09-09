Так як Польща розуміє Україну, її мало хто розуміє у світі - Яценюк

На цьому він наголосив під час зустрічі з главою польського уряду Евою Копач у Варшаві в рамках його робочого візиту до Республіки Польща, повідомляє прес-служба Кабміну.

«У міжнародних відносинах є визначення – стратегічні партнери. Думаю, що в наших двосторонніх відносинах із Польщею треба ввести нову категорію міжнародних стосунків – це стратегічні друзі», - підкреслив Яценюк.

«Польща для нас є близькою країною. Польща для нас є взірцем реформ. Ви на своєму прикладі довели, що якщо розпочати реформи, пройти дуже складний шлях – і на першому етапі, можливо, ці реформи не сприймалися, але дали реальні результати, - то можна стати членом Європейського Союзу. Ви це показали», - сказав прем’єр.

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При цьому він підкреслив, що Польща не просто стала членом ЄС, а «за останні 8 років стала одним із основних драйверів економічного розвитку Європейського Союзу»: «Це заслуга Польщі, поляків і польської влади».

Яценюк сказав, що для нас «голос і позиція Польщі щодо України в країнах-членах Європейського Союзу є надважливими».

«Ми просимо більше Польщі в українському питанні. Адже ми знаємо, що так, як ви нас розумієте, мало хто нас розуміє взагалі у світі», - додав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України перебуває з робочим візитом у Варшаві. Сьогодні запланована його зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, а 10 вересня відвідає з візитом Словаччину.