Яценюк прокоментував чутки про своє нібито "чеченське" минуле

"Це клінічний діагноз російської влади: сталінське правосуддя, замішане на геббельсівській пропаганді і підтверджене-підписане Володимиром Путіним", - відповів Яценюк на запитання ТСН.

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Сьогодні прем'єр з робочим візитом перебуває у Польщі. Голова Кабміну має зустрітись з президентом республіки Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Євою Копач.

8 вересня глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив, що прем'єр України Арсеній Яценюк в середині 1990-х років воював проти Збройних сил РФ у складі "карального загону" в Чечні. Слід зауважити, що в 90-х роках Яценюк закінчив школу і навчався на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Користувачі соціальних мереж та українські політики почали активно обговорювати скандальну заяву СК РФ та глузувати із неї.

Згодом журналіст Валентина Самар додала, що у Федеральній службі безпеки РФ "зламали" двох політичних в'язнів і вони дали псевдосвідчення про "звірство" Арсенія Яценюка у Чечні.