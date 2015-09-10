В Африці вчені знайшли печеру із похованням раніше невідомого виду людини (відео)

Знайдені рештки датуються періодом 100 тисяч років тому і належать істоті, яку вчені назвали Homo Naledi.

Як повідомляє National Geographic, серед знайдених скам'янілостей багато решток немовлят, дорослих і літніх людей. Учені вважають, що люди самі влаштували собі могильник і могли освітити дорогу туди за допомогою вогню, цитує видання ТСН.

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"На кістках немає ніяких пошкоджень, відсутні ознаки зовнішнього втручання чи якоїсь катастрофи. Здається, ці люди свідомо влаштували собі масове поховання", - говорить один із команди учених Юджен Бергер.

Усвідомлення власної смерті цим видом робить революційне відкриття у науці, переконані вчені. Адже здатність мислити є характерною рисою людини нового типу, що відкриває нові горизонти до перегляду процесу еволюції людського роду.

Мозок Homo Naledi ніколи не був більше апельсина, говорять учені. Кінцівки були розвинені майже як у сучасної людини, але кістки пальців рук трішки викревлені.

Ріст цієї істоти сягав 152 см. Вона мала доволі довгі ноги, які були майже ідентичні нашим. Зважаючи на це, Homo Naledi мала здатність ходити на великі відстані.

Учені виявили більше 1500 решток, які наразі вивчаються ретельно у Йоханнесбургському університеті.