Портнов розповів про два багатомільйонні маєтки Тищенко, яка повертає активи Януковича

Керівник управління з повернення викрадених активів Олена Тищенко володіє двома маєтками в Англії і Франції, які не вказала у своїй декларації про доходи.

Про це повідомив український політик Андрій Портнов на своїй сторінці в Facebook.

"Я солідарний з думкою, що потрібно шукати вкрадене майно і передавати його українському народу. Тому почати повернення активів і коштів із закордонних рахунків пропоную до начальника управління МВС з повернення вкрадених активів Олени Тищенко, якраз для цього і розробила нещодавно законопроект про спеціальну конфіскацію майна", - йдеться в повідомленні.

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Далі політик перераховує майно Тищенко:

- будинок у Франції за адресою: 439 Route Du Grand Chene France Mougins 06250;

- будинок в Англії, вартістю більше 10 мільйонів доларів, за адресою: Tanglewood Villa, Ravenscroft Road, Weybridge, KT13 0NX

- рахунки в трьох європейських банках Julius Bar (Швейцарія), Valartis (Ліхтенштейн), HSBC (Великобританія);

- особиста офшорна компанія Mary Alice & Partners.

Портнов також анонсував надання ЗМІ й інших документів і доказів діяльності чиновниці вже найближчим часом.