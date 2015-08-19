В Україні створять агентство із пошуку та повернення викрадених держкоштів

Цей законопроект у середу презентували представники Мін'юсту, ГПУ та Центру протидії корупції, передає "Українська правда".

При цьому наголошується, що агентство не замінить правоохоронні органи, але допоможе їм вчасно виявляти злочинні активи. Крім того, передбачається, що нове Агентство буде максимально незалежним, у ньому працюватиме не більше 100 осіб, обраних через прозорий публічний конкурс.

У свою чергу депут Ганна Гопко наголосила, що необхідність створення агентства із повернення активів "є одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС та вимог МВФ".

Повідомляється, що заарештовані гроші або доходи від управління повернутими активами зараховуватимуться на депозитні рахунки Агентства в державних банках або до Держбюджету. 25% від таких коштів передаватиметься в спецфонд, розпорядником якого буде Агентство, а гроші йтимуть на відшкодування витрат від управління активами, захист учасників кримінального судочинства та викривачів корупції.

Читайте такожУ Генпрокуратурі розповіли, скільки мільйонів "сім'ї" Януковича заблоковано в Євросоюзі

Якщо ж суд визначить, що конфісковане майно було отримано законно, то Агентство повертатиме його власникам.

Також законопроектом передбачено створення Єдиного державного реєстру активів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, за законопроектом правоохоронці зможуть заарештовувати майно, записане на родичів корупціонерів, чого зараз в Україні зробити неможливо.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що за півроку Україна повернула до держбюджету менше 8 тисяч гривень, які були отримані корупційним шляхом.