Голова Харківської ОДА назвав психологічним тиском будівництво військової бази Росії біля кордону

Як повідомив Райнін Радіо Свобода, відповідні спеціальні служби стежать за інформацією, що надходить із прикордонної російської Бєлгородської області.

«Повідомлення про зведення в Росії великої військової бази за двадцять кілометрів від кордону передусім свідчать про бажання нашого сусіда і надалі підтримувати напругу в харківському регіоні, про що ми попереджали населення в серпні», – вважає Райнін.

Він висловив упевненість, що з наближенням місцевих виборів в Україні тиск із боку Росії тільки набиратиме обертів. Він закликав харків’ян не реагувати на провокації та зберігати спокій.

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У Харківському прикордонному загоні повідомили, що українсько-російський кордон і надалі охороняється в посиленому режимі, прикордонники продовжують зміцнювати державні рубежі.

Як повідомляв УНІАН, Росія почала будівництво величезної військової бази біля українського кордону.

Зазначається, що військову базу побудує компанія, яка пов'язана з улюбленим ресторатором президента РФ Володимира Путіна Євгеном Пригожиним.