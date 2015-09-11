Сьогодні помічник держсекретаря США відвідає Україну

Про це повідомили у прес-службі Держдепартаменту США.

Вона також зустрінеться з високопоставленими українськими чиновниками, партійними лідерами і членами громадянського суспільства, щоб обговорити низку двосторонніх і регіональних питань, йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ході попереднього візиту в Україну Нуланд побувала на засіданні Верховної Ради, в ході якого депутати проголосували за направлення до Конституційного суду змін в Основний закон країни, що передбачають децентралізацію.