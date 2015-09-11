Сьогодні помічник держсекретаря США відвідає Україну
07:32, 11 вересня 2015Політика
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Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд 11 вересня відвідає Україну для участі в конференції Ялтинська європейська стратегія" (YES) в Києві.
REUTERS
Про це повідомили у прес-службі Держдепартаменту США.
Вона також зустрінеться з високопоставленими українськими чиновниками, партійними лідерами і членами громадянського суспільства, щоб обговорити низку двосторонніх і регіональних питань, йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, у ході попереднього візиту в Україну Нуланд побувала на засіданні Верховної Ради, в ході якого депутати проголосували за направлення до Конституційного суду змін в Основний закон країни, що передбачають децентралізацію.
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