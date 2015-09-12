Палиця: "Коли я прийшов до Одеси, вулицями ходили тисячі людей з бітами і в масках"

Про це заявив член політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» та колишній голова державної адміністрації Одеської області Ігор Палиця в ефірі шоу Шустер.Live на телеканалі "1+1".

«Я не знав, що таке проводити зустрічі під телекамеру, я не перерізав червоні стрічки, я не ходив відкривати якісь заклади», – сказав Палиця.

Він також підтвердив, що завдяки активній роботі вдалося примирити жителів Одеси і вселити в людей впевненість, що Одеса – мирне місто.

«У результаті, ми втримали Одесу. Потім ми провели святкування 9 травня, на Алею слави прийшло 50 тис. людей. По всій Одесі гуляли ветерани, грали оркестри. Ніхто нікого не боявся. За рік ми відстояли Одесу», – додав екс-очільник Одещини.