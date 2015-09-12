У Берліні почалася зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки"

Про це повідомляє МЗС України у Twitter.

«Міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини і Росії зараз проводять зустріч. Шлях вперед у всіх сферах на порядку денному», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, темою суботньої зустрічі міністрів "нормандського формату" у Берліні стане питання проведення місцевих виборів на Донбасі, Мінські домовленості, про участь російських військових у конфлікті в Сирії.