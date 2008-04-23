Міськрада Севастополя обрала місце для пам`ятника Катерині ІІ

Севастопольська міська рада вирішила встановити в місті пам`ятник російській імператриці Катерині ІІ у сквері навпроти Будинку офіцерів і музею Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні позачергової сесії міськради.

Депутати вирішили «встановити пам`ятник місцевого значення імператриці Катерині ІІ на земельній ділянці площею 0,0016 га (16 кв.м.) у сквері біля Будинку офіцерів флоту. Встановлення пам`ятника проводити відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації (розроблено в 2005 році - УНІАН) за рахунок коштів, наданих Севастопольським фондом культури та історії імені Геннадія Черкашина».

Виступаючи на сесії, голова міськради Валерій САРАТОВ відзначив, що рішення про встановлення пам`ятника в 2005 році ухвалила міськрада попереднього скликання.

Він припустив, що рішення про встановлення пам`ятника Катерині ІІ різко розкритикують націоналістичні сили.

В.САРАТОВ також висловив упевненість, що в місті в жодному разі не можна влаштовувати війни пам`ятників, тому міськрада раніше підтримала рішення за бюджетні гроші спорудити пам`ятник Соборності України і встановити пам`ятний знак «Жертвам депортованих народів».

«Якщо ми хочемо мати майбутнє, ми повинні мати свою, справжню історію. Саме вона дасть змогу мати світле майбутнє», - наголосив В.САРАТОВ.

Відповідаючи на питання журналістів, він також відзначив, що найближчим часом Севастополь відзначатиме 225 років з дня заснування, «і у всіх країнах світу засновникам ставлять пам`ятники».

У свою чергу, заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ під час сесії закликав депутатів не голосувати за проект рішення про встановлення пам`ятника Катерині ІІ. На його думку, «питання, яке розглядається, - це не питання оцінки діяльності імператриці Катерини ІІ, а питання доцільності і правомірності встановлення пам`ятника в нинішній ситуації». Він нагадав про «вкрай неоднозначне» сприйняття діяльності російської імператриці з боку двох найбільших етнічних груп, які населяють місто Севастополь: українців і кримських татар. Він також запропонував утриматись «від тих кроків, які зможуть розділити севастопольців».

Як повідомляв УНІАН, В.САРАТОВ раніше заявляв, що пам`ятник Катерині ІІ планується встановити і відкрити напередодні святкування 225-річчя Севастополя, намічене на 14 червня цього року.