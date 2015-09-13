Глави МЗС "нормандської четвірки" висловились за відведення озброєння під посиленим моніторингом ОБСЄ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

«Українська сторона наголосила на необхідності забезпечення повного і безперешкодного доступу СММ до всієї території ОРДЛО, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Важливим є дотримання послідовного підходу у відведенні легких, а також ефективне завершення відведення важких озброєнь», - йдеться у повідомленні.

Глава МЗС Павло Клімкін акцентував на необхідності негайно розпочати у рамках ТКГ обговорення модальностей проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі українського законодавства та загальновизнаних критеріїв ОБСЄ.

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За його словами, важливе значення у цьому контексті має залучення представника БДІПЛ ОБСЄ до роботи підгрупи з політичних питань ТКГ.

Міністр закликав прискорити процес звільнення полонених, включаючи політичних в’язнів, а також забезпечити допуск до них представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Сторони висловилися за продовження конструктивної взаємодії у рамках робочої групи з економічних питань ТКГ, зокрема у частині водозабезпечення, відновлення інфраструктури, здійснення соціальних виплат при одночасному узгодженні питань відновлення сплати податків та комунальних платежів», - сказано в повідомленні.

Результати зустрічі міністрів закордонних справ ляжуть в основу роботи наступного саміту лідерів чотирьох держав, що відбудеться найближчим часом у Парижі, додали в МЗС.