Федур заявляє, що суд не задовольнив позовів Кличка і Шпаковича до Черновецького

Адвокат Андрій ФЕДУР заявляє, що Київський окружний адміністративний суд не задовольнив позовних вимог кандидатів на посаду Київського міського голови Віталія КЛИЧКА та Володимира ШПАКОВИЧА до нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у суді А.ФЕДУР заявив у коментарі журналістам після завершення судового засідання 23 квітня.

За його словами, проводячи брифінг 15 квітня, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не використовував адмінресурс, про що йдеться у рішенні суду.

«Позовних вимог жодного з позивачів суд не задовольнив», - зауважив А.ФЕДУР. Він нагадав, що позивачі просили суд визнати неправомірними дії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що чинний мер проводив передвиборчу агітацію, використовуючи службове становище.

«Судом встановлено, що таких фактів не було. Суд відхилив позовні вимоги представника Віталія КЛИЧКА щодо визнання неправомірних дій Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, як і вимоги ще одного кандидата в столичні мери Володимира ШПАКОВИЧА, який взагалі вимагав скасувати реєстрацію Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - наголосив А.ФЕДУР.

«Таким чином, моя позиція, що Леонід Михайлович ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ як кандидат на посаду Київського міського голови не допустив жодних правопорушень, не використовував свого службового становища, підтвердилася судовим рішенням», - підкреслив адвокат.