Ющенко залишився без вечері

Неформальний саміт Співдружності незалежних держав розпочався вечерею в заміському ресторані на березі Москва-ріки.

Президент Росії зустрічав прибулих на саміт президентів Таджикистану, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Узбекистану, Киргизії і Казахстану.

У суботу президенти зустрінуться в Кремлі. Після цієї зустрічі вони вирушать на іподром, аби бути присутніми на перегонах на Приз президента РФ.

Як повідомляв УНІАН, не приїхали до Москви на саміт СНД Президенти України, Грузії Туркменістану і Вірменії.