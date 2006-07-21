Ющенко залишився без вечері
20:08, 21 липня 2006Політика
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А перегонів йому і так вистачає
Неформальний саміт Співдружності незалежних держав розпочався вечерею в заміському ресторані на березі Москва-ріки.
Президент Росії зустрічав прибулих на саміт президентів Таджикистану, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Узбекистану, Киргизії і Казахстану.
У суботу президенти зустрінуться в Кремлі. Після цієї зустрічі вони вирушать на іподром, аби бути присутніми на перегонах на Приз президента РФ.
Як повідомляв УНІАН, не приїхали до Москви на саміт СНД Президенти України, Грузії Туркменістану і Вірменії.
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