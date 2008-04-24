Ющенко наголошує, що змінити голову ФДМУ можна виключно рішенням парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що змінити голову Фонду державного майна України можна виключно рішенням парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щоквартальній прес-конференції у Києві.

«Якщо і існують претензії (до голови ФДМУ – УНІАН) – а вони існують – змінити можна лише у порядку, визначеному законом», - сказав Президент.

Він підкреслив, що рішення про заміщення посади голови ФДМУ може ухвалювати лише парламент.

«Все інше – через розпорядження виконавчої влади – це грубе порушення закону. Цього не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також додав, що більшість має визначитись з цим питанням в стінах парламенту, а «не мріяти про якісь захоплення ФДМУ».