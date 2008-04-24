Ющенко наголошує, що змінити голову ФДМУ можна виключно рішенням парламенту
18:29, 24 квітня 2008Політика
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Все інше – грубе порушення закону
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що змінити голову Фонду державного майна України можна виключно рішенням парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щоквартальній прес-конференції у Києві.
«Якщо і існують претензії (до голови ФДМУ – УНІАН) – а вони існують – змінити можна лише у порядку, визначеному законом», - сказав Президент.
Він підкреслив, що рішення про заміщення посади голови ФДМУ може ухвалювати лише парламент.
«Все інше – через розпорядження виконавчої влади – це грубе порушення закону. Цього не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він також додав, що більшість має визначитись з цим питанням в стінах парламенту, а «не мріяти про якісь захоплення ФДМУ».
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