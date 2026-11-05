Потрібні ще сотні мільйонів євро: ЄБРР шукає кошти на ремонт захисної арки ЧАЕС

У жовтні країни G7 зобов'язалися виділити 260 млн євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив про дефіцит у 500 мільйонів євро на проведення аварійно-відновлювальних робіт на Чорнобильській АЕС в Україні. Про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю Politico.

У банку попередили, що для запобігання потенційній екологічній катастрофі після пошкоджень, спричинених російськими атаками, необхідне міжнародне фінансування. У лютому 2025 року конструкція, відома як Новий безпечний конфайнмент (НБК), була пошкоджена внаслідок удару російського дрона.

"Це не проблема лише України. Питання глобальної ядерної безпеки має турбувати кожного", – заявила Рено-Бассо.

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За її словами, наразі Чорнобильська АЕС не становить безпосередньої небезпеки, однак пошкодження необхідно усунути до 2030 року. Без ремонту волога може спричинити корозію конструкцій під захисною аркою, що зрештою значно ускладнить і здорожчить роботи з безпечного поводження з радіоактивними матеріалами.

Вона наголосила, що відновлення конфайнменту не слід розглядати як конкуруючий з іншими нагальними потребами України напрям фінансування. Адже країна і без того намагається відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російського вторгнення. Натомість уряди мають сприймати ці витрати як інвестицію в міжнародну ядерну безпеку, наслідки якої виходять далеко за межі України.

Попри те, що саме Росія завдала удару дроном, який пошкодив захисну споруду, ЄБРР не розраховує на участь Москви у фінансуванні відновлення. Водночас Рено-Бассо припустила, що в майбутньому витрати на усунення пошкоджень Чорнобильської АЕС можуть бути включені до воєнних репарацій, які вимагатимуть від Росії.

За оцінками ЄБРР, відновлення захисної споруди, пошкодженої під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коштуватиме близько 500 млн євро. Водночас технічні оцінки ще тривають.

У жовтні країни G7 зобов'язалися виділити 260 млн євро – це понад половина суми, яку, за оцінками банку, необхідно залучити. Конференція в Парижі, запланована на 9 листопада, має допомогти заручитися додатковими фінансовими зобов'язаннями. Однак залучення решти коштів потребуватиме часу.

Банк планує забезпечити необхідне фінансування, щоб у 2028 році укласти контракти та розпочати основні відновлювальні роботи. За оцінками ЄБРР, безпосередньо ремонт триватиме близько двох років.

Крім цього, ЄБРР сподівається розширити коло країн-донорів. Рено-Бассо згадала європейські держави, які підтримували попередні проєкти на Чорнобильській АЕС, а також членів G7, які досі не зробили внесків. Крім того, банк розраховує на підтримку країн Перської затоки та інших держав. За її словами, під час попередньої міжнародної кампанії зі збору коштів на будівництво Нового безпечного конфайнменту до фінансування долучилися близько 46 країн.

Стан конфайнменту на ЧАЕС – головні новини

14 лютого 2025 року РФ атакувала дроном Новий безпечний конфайнмент над зруйнованим четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Тоді старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні попередив, що об’єкт "Укриття" під НБК може обвалитися в будь-який момент і його відновлення потрібно завершити до 2030 року.

У Європейському банку реконструкції та розвитку планували розпочати процес відновлення пошкодженого російським дроном НБК у 2028 році, а завершити у 2030 році.

У жовтні міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Берлін виділить Україні 50 мільйонів євро на відновлення Чорнобильської АЕС.

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