Скільки коштують 100 доларів у 'ПриватБанку': актуальний курс валют на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 46,08 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 5 листопада, знизився на 5 копійок і становить 46,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,45 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4605 грн. 100 євро обійдуться у 5180 грн.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і складає 46,08 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і становить 51,81 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 5 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,54 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня послабила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,25 гривні за один євро, тобто гривня втратила 19 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 2 копійки і складає 46,12 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,57 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і становить 51,82 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,99 гривні за євро.

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